Um acidente foi registrado no fim da tarde desta segunda-feira (12), na BR-267, próximo ao bairro Floresta, em Juiz de Fora. De acordo com os Bombeiros, um carro caiu em um talude de aproximadamente 30 metros. Ainda de acordo com os militares, ao chegarem no local, encontraram o condutor do veículo, de 35 anos, se queixando de dores na região do toráx e cabeça. Ele foi retirado do carro pelos agentes e conduzido para atendimento médico do SAMU.



Tags:

acidente | Colisão | São Francisco