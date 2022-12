A população do Bairro Bom Pastor flagrou a falta de iluminação na Praça Poeta Daltemar Lima, neste fim de semana. De acordo com uma moradora que prefere ter a identidade resguardada, enviou uma imagem do equipamento público completamente escuro.

"Está perigoso demais. Não é seguro passar a pé pela praça sem luz", comentou a moradora que ainda ressaltou que o problema foi causado por furto de cabos. A Prefeitura de Juiz de Fora, em nota, confirmou que o cabeamento da iluminação na Praça Bom Pastor foi furtado e que o fato ocasionou a falta de energia no local. O Município informou ainda que equipes da Secretaria de Obras estiveram no local e realizaram a recuperação da rede elétrica subterrânea, nesta terça-feira (13).



Conforme a Prefeitura ressalta, o furto de cabos é crime. Como medida de prevenção, entre outras ações, foi publicado o decreto 14.391, em 12 de abril, para coibir a ocorrência de furtos de materiais em cobre na cidade.

A norma é um importante instrumento para reprimir os crimes de furto e receptação. As empresas estão obrigadas a manter cadastro atualizado dos fornecedores dos itens adquiridos, origem, quantidade e data de compra para apresentar aos órgãos fiscalizadores.

134 DP | fios | Furto | Iluminação Pública