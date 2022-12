Uma professora, de 26 anos, foi presa dentro da Penitenciária Juiz de Fora II - Professor Ariovaldo Campos Pires, após ser flagrada praticando tráfico de drogas dentro da sala de aula da instituição.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Justiça de Segurança Pública (SEJUSP), a profissional foi vista, por policiais penais, entregando uma embalagem para um dos detentos que estavam na sala de aula. O mesmo escondeu a embalagem em sua roupa. A movimentação do material foi acompanhada pela equipe do Circuito Fechado de TV que localizou a droga em uma cela. Na embalagem foram encontrados três tabletes de substância análoga à maconha.

A professora e quatro detentos foram identificados e conduzidos à delegacia da Polícia Civil, juntamente com a droga apreendida.

Leia abaixo a nota divulgada pela SEJUSP.

"A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), informa que na manhã dessa terça-feira (13/12), policiais penais da Penitenciária de Juiz de Fora II - Professor Ariosvaldo Campos Pires, identificaram, por meio das câmeras de monitoramento, uma professora entregando uma embalagem a um detento que estava em sala de aula. Após receber da professora o produto, ele o escondeu sob suas vestes. A movimentação do material foi acompanhada pela equipe do Circuito Fechado de TV (CFTV) e localizado posteriormente em uma cela. No recipiente foram encontrados três tabletes de substância análoga à maconha.



Os profissionais registraram a ocorrência. A professora, de 26 anos, e quatro detentos identificados na ação foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para as devidas providências. Os detentos também serão submetidos ao conselho disciplinar da unidade".

