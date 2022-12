A Polícia Civil concluiu uma investigação sobre as falas do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), durante uma live em uma rede social, no dia 26 de março de 2021, com o vereador Sargento Mello Casal (PTB). Na época, durante a transmissão, o ex-deputado teria defendido a criação de milícias para agredir a Guarda Municipal, além de proferir outras ofensas. De acordo com a Polícia Civil, Roberto Jefferson será indiciado pela prática de incitação ao crime e por injúria.

De acordo com o delegado da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Juiz de Fora Samuel Neri, após as declarações em vídeo, houve diversos requerimentos para instauração de inquérito policial e a PCMG iniciou as apurações.

“Durante as apurações, o vereador foi ouvido. Faltava concluir a investigação com o interrogatório do suspeito, que foi realizado nesta manhã. Ele fez uso do seu direito de permanecer em silêncio durante as perguntas. Agora, o inquérito policial será remetido, em breve, à Justiça.”

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os agentes estiveram no presídio, no Rio de Janeiro, para realizar a oitiva do ex-deputado com autorização do Superior Tribunal Federal (STF). O delegado também informou que não houve crime por parte do vereador Sargento Mello Casal (PTB). Porém, um ofício será encaminhado para a Câmara Municipal para a análise de providências.



Consultado pela nossa reportagem, o vereador Sargento Mello (PTB) disse: "Sempre confiei no trabalho das nossas forças de segurança e tenho certeza que minha conduta em momento algum foi contrária ao arcabouço jurídico, o que foi comprovado nos autos do inquérito policial. Apesar dos ataques injustos que sofri, a justiça foi feita."

Também entramos em contato com a Câmara Municipal e aguardamos o retorno.



Tags:

Alexandre de Moraes | Atentado | atirador | Bangu 8 | Benfica | Cadeia | Cristiane Brasil | Esposa | Geral | granada | IML | indiciamento | Justiça | Mandado de Prisão | PF | Polícia Federal | Política | Presídio | prisão | Prisão Preventiva | PTB | Roberto Jefferson | stf | Visita