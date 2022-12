Um acidente provocou a morte de um pedestre na tarde desta quarta-feira (14), na Av Paulo Japiassu Coelho, no bairro Cascatinha, na região Sul de Juiz de Fora. De acordo com a PM, o motociclista ficou ferido e teve que ser levado para o HPS.

As identidades dos envolvidos não foram reveladas nem a dinâmica do acidente. A Pericia esteve no local para realizar os trabalhos de praxe.