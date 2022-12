A Polícia Militar registrou três roubos em Juiz de Fora entre o fim da tarde da quarta-feira (14) e a madrugada desta quinta-feira (15).O mais recente ocorreu por volta das 2h, quando um suspeito chegou a um posto de combustíveis no Bairro Cascatinha, Zona Sul, em um veículo e usando uma arma de fogo anunciou o roubo. Ele levou R$200 e fugiu na sequência.



Mais cedo, por volta das 23h01, uma mulher de 34 anos foi abordada dentro do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, por um suspeito armado com faca. Ele anunciou o roubo, pegou o celular da vítima e fugiu no sentido Avenida Presidente Itamar Franco.

Na tarde da quarta-feira (14), por volta das 17h25, um frentista de 26 anos foi abordado por uma dupla, que chegou ao posto de combustíveis no Bairro Barreira do Triunfo, na Zona Norte, em uma motocicleta. Um deles anunciou o roubo e levou R$250, dinheiro que estava no caixa, mais uma quantia de R$160 que estava no escritório. A dupla fugiu na sequência.

Em todas as três ocorrências, as equipes da Polícia Militar procederam com rastreamento.





Tags:

assalto | Campos | Crime | Joalheria | Lotérica | Pádua | PM | Polícia | roubo | Violência