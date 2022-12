A beata Isabel Cristina foi confirmada como Padroeira do Vicariato da Juventude de Juiz de Fora nesta quinta-feira (15). A ideia foi confirmada pelo Postulador da Causa de Beatificação, DR. Paolo Vilotta. Que também sugeriu que a beata seja apontada como Patrona dos universitários, tendo em vista que Juiz de Fora é um polo de educação que agrega muitos estudantes e que Isabel Cristina cursava Medicina, quando foi martirizada. O Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira teve a ideia de tornar a beata como padroeira durante a Celebração Eucarística de beatificação realizada no sábado (10), em Barbacena.



Dom Gil ressalta que o mundo universitário não é fácil. Ele acrescenta que é um universo em que há dificuldade de trabalhar com o evangelho e Isabel, com sua história de vida, deu um testemunho, como universitária, de sua fé católica. "Neste ano vocacional acho que é importante que a gente tenha pessoas emblemáticas que possam despertar no coração de todos os jovens o interesse pela fé e pela doação de sua vida”, afirma o arcebispo.



Dom Gil Antônio Moreira ainda ressaltou o empenho do Padre Geraldo Cifani, SVD, que foi grande entusiasta da causa de beatificação da Mártir Isabel Cristina. O sacerdote faleceu em 2012. Conforme o arcebispo, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a levantar esta notícia de que a morte de Isabel não era um assassinato apenas, mas era um martírio de fato, porque se tratava de uma jovem totalmente integrada na Igreja. Padre Geraldo Cifani, para Dom Gil, foi importantíssimo nessa causa. "Se estivesse vivo hoje, talvez seria o dia mais feliz da vida dele", afirmou sobre a cerimônia de beatificação.



20 anos | Assassinada | Beatificada | Isabel Cristina | Jovem | juiz de fora | Minas Gerais | Mineira