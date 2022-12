Dois homens, que não tiveram a idade revelada, foram presos após uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária, na noite desta quinta (15) na MG-353 em Juiz de Fora. A droga seria arremessa em unidades prisionais.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares abordaram um veículo GM/Agile de aplicativo, onde os suspeitos se encontravam no banco traseiro com uma mochila que continha quatro pacotes prensados com velcro, preparados para arremesso em unidades prisionais.

Ainda, de acordo a PM, nos pacotes foram encontrados quatro tabletes de maconha, quatro invólucros de cocaína, sete celulares com carregadores, uma touca e um carretel de linha.

Um dos suspeitos relatou que pegou o material em Ubá e que estariam levando para Juiz de Fora. Ele não deu mais informações.

Os dois suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão.

FOTO: PMR - Reprodução

