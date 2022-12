Um homem de 31 anos foi preso na última sexta-feira (16) pela Polícia Civil de Minas em ação conjunta com a Polícia Militar, no bairro Santo Antônio, região Sudeste de Juiz de Fora. De acordo com a ocorrência, a operação tinha o objetivo de cumprir mandaddos de busca e apreensão na casa de outro suspeito de 25 anos, já preso desde o dia 10 de dezembro, por roubos cometidos nas cidades de Bicas e Mar de Espanha.

O suspeito preso na última sexta (16) foi abordado com um carro clonado. Dentro do veículo, haviam várias munições de arma de fogo. Ainda de acordo com a Polícia, outro automóvel foi apreendido que teria sido usado em uma tentativa de roubo em Bicas. Dentro do carrom haviam peças de roupas usadas em crimes.

Os dois carros foram apreendidos e encaminhados para o pátio credenciado pela Polícia Civil. Todo material arrecadado e os suspeitos foram levados para a delegacia. O suspeito preso durante a operação irá responder por adulteração de veículo, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.





Tags:

#leiaoflu | #oflu | ADA | apreensão | Apreensão de drogas | Bloqueio de Rodovias | Bonde do fuzil | BR-470 | cocaína | Conjunto Toyama | Detenção | Drogas | Estrada de Ponta Negra | Ex-Secretário | Facada | Força Tática | Furto | Geral | Gradim | Homem esfaqueia irmão | Igrejinha | Jornal O Fluminense | Maconha | Maricá | Mogi das Cruzes | MPRJ | O Fluminense | operação | Operação Carta de Corso | Polícia | polícia civil | Polícia Militar | Preso | PRF | prisão | Rio de Janeiro | São gonçalo | Seis homens presos | Suspeitos | Tentativa | Tentativa de Homicídio | Tiziu | tráfico de drogas | Via Lagos