Permanece preso o homem de 35 anos, acusado de ter arremessado pela janela um cachorro da raça pinscher, na noite da última sexta-feira (16), na rua São Sebastião, na região Central de Juiz de Fora. O homem teve a prisão preventiva decretada pelo Ministério Público no último sábado (17).

Nesta segunda-feira (19), a titular do Núcleo de Atendimento às Ocorrências de Maus-tratos a Animais, Delegada Bianca Mondaini, informou que o homem tinha passagens pela PM por quebrar uma loja de celulares em abril deste ano.

"Ele teve alguns problemas com brigas em alguns locais e teve um flagrante ratificado no começo do ano, em abril, por danos."

Ainda de acordo com a delegada, a principal motivação do crime, segundo o suspeito, teria sido uma briga com a mãe dele, que seria a responsável pelo cachorro. Após a discussão, o homem teria jogado o cão pela janela do prédio.

Caso seja condenado, o homem pode pegar até cinco anos de prisão por maus tratos aos animais.

