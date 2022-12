A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro que havia sido roubado na cidade de Bom Jardim de Minas, na madrugada desta quarta-feira (21). De acordo com a ocorrência, os agentes teriam recebido a informação de que o veículo estava de posse de um assaltante na BR 267, no KM 142.

Os policiais foram até ao local para atender a ocorrência e conseguiram localizar o veículo no KM 781 da BR 040, em Juiz de Fora. A Polícia deu ordem de parada ao assaltante, que desceu do carro e fugiu. O dono veículo foi encontrado e relatou aos policiais que estava sob a guarda do assaltante e só foi libertado em seguida. Ninguém foi preso.

