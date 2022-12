A Polícia Civil e a Guarda Municipal realizaram operação conjunta na quarta-feira (21) nas praças das regiões Centrais e da Zona Sul de Juiz de Fora. O reforço na segurança e patrulhamento preventivo ocorreu nas Praças do Riachuelo, Centro, Menelick de Carvalho, bairro Santa Helena, Jarbas de Lery, no bairro São Mateus, e na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião.

Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, as equipes escaladas participaram da 'Operação Presença' em conjunto com a Polícia Civil, cuja finalidade foi promover a prevenção da realização de crimes na Região Central. A ação conjunta envolveu 20 guardas e atribuiu à Guarda Municipal a função de intensificar o patrulhamento preventivo nas áreas de praça. A secretaria lembrou ainda que em razão da movimentação no comércio, na área central, devido às compras de Natal, a Guarda Municipal já vem reforçando a atuação junto à Fiscalização de Posturas desde o dia 5 de dezembro.

O objetivo do aumento da presença é ampliar a sensação de segurança para a população que circula nestes locais. Durante a operação não foi registrada nenhuma ocorrência.

"A parceria com os demais órgãos de segurança é prática corrente entre a Guarda Municipal e os demais integrantes do Sistema Único de Segurança Pública. Na última semana, uma operação em ferros-velhos mobilizou as polícias Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda e Fiscalização de Posturas".



