Morreu na última quarta-feira (22), uma das mulheres mais idosas do mundo. Moradora do bairro Araújo, região Norte de Juiz de Fora, Geralda Martins Ferreira, conhecida como dona Lalade, nasceu em 20 de março de 1903, e de acordo com o documento, tinha 119 anos.



A Prefeitura de Juiz de Fora lamentou a morte da idosa nesta quinta-feira (22) e prestou solidariedade aos familiares e amigos.