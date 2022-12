Neste sábado (24) véspera de Natal, o serviço de coleta de lixo domiciliar e seletiva, realizado pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), será executado normalmente ao longo do dia. Os horários e rotas de coleta estão disponíveis no Portal Demlurb. Os demais serviços realizados pelo Departamento também serão realizados sem alteração e redução de horário.



No domingo de Natal (25) o setor de varrição funcionará regularmente, contando ainda com atuação itinerante no mergulhão, localizado na Av. Barão do Rio Branco, e em outros pontos da região central para realizar o serviço de limpeza das vias públicas. A ação conta com o apoio dos agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU).



Além disso, em decorrência do período chuvoso, o Demlurb terá equipe em regime de plantão para atender possíveis demandas emergenciais.

