Um jovem de 21 anos foi baleado durante uma abordagem policial no fim da tarde desta sexta-feira (23), no bairro Jardim Natal, região Norte de Juiz de Fora. De acordo com a PM, os policiais receberam um chamado para atender uma ocorrência de tráfico de drogas no local.

Ao notar a presença da polícia, o suspeito efetuou disparos contra a viatura da PM. Como forma de defesa e resposta à ação do suspeito, os policiais atiraram em direção do rapaz que foi atingindo na perna. Ele foi socorrido e levado ao HPS. A ocorrência ainda está em andamento.





