Dois homens, de 18 e 25 anos, foram presos neste domingo por porte ilegal de arma de fogo nos bairros Jardim Santa Isabel e Santa Cruz, localizados na Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito, de 18 anos, foi preso no bairro Jardim Santa Isabel na tarde deste domingo (25) após os militares serem acionados para a verificação de sete suspeitos que estavam em via pública e um deles armado com a arma de fogo. Com a chegada da PM eles tentaram fugir. O suspeito foi detido e com ele foi localizado e apreendido um revólver calibre 32 com numeração parcialmente raspada. O suspeito já possui passagens pela polícia por tráfico de drogas. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão.

Já o suspeito de 25 anos, foi preso no bairro Santa Cruz no fim da noite de domingo (25). De acordo com a PM, os militares compareceram no local após uma denúncia de que o suspeito estaria armado com arma de fogo em via pública. Ao perceber a chegada dos policiais ele tentou esconder a arma na roda de um carro, Fox branco, que estava estacionado. Foi localizado e apreendido uma pistola calibre 765 com numeração suprimida.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.





Tags:

134 | apreensão de arma | Arma | Arma de fogo | Caguaçu | Corrupção | Furto | Homem porte | Ilegal | Niterói | PM | Polícia | Polícia Militar | porte ilegal de arma | Prende | Preso | PRF suspeitos armas niterói | SF | Sorocaba | Suborno