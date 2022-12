Com o apoio do helicóptero Pégasus, a Polícia Militar realiza cerco a infratores que saíram em fuga de Matias Barbosa em uma motocicleta, na tarde desta segunda-feira (26). De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, os suspeitos entraram na estrada que dá acesso ao Bairro Graminha, na Zona Sul de Juiz de Fora. Quando a viatura que os perseguia desde Matias Barbosa capotou. No entanto, nenhum dos policiais sofreu ferimentos.

A equipe foi encaminhada para o Hospital Albert Sabin, para passar por atendimento de praxe, mas já foi liberada. A placa da motocicleta foi consultada e se trata de um veículo roubado, em Matias Barbosa. Durante a perseguição, os infratores dispensaram uma arma, que foi apreendida pelos policiais. A ocorrência permanece em aberto e será atualizada, conforme outras informações forem divulgadas.

