Um homem de 38 anos ficou ferido na tarde desta segunda-feira (26), após ser atropelado na Avenida Rio Branco, na altura do cruzamento com a Rua Benjamin Constant, no Centro, por volta das 14h15. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), um motociclista trafegava pela Rio Branco na faixa esquerda da via, quando foi surpreendido pelo pedestre, que não teria observado o fluxo do tráfego no local, vindo a colidir com ele.

Ainda conforme o documento, testemunhas confirmaram que o homem não prestou atenção ao fluxo, e que o semáforo estava fechado para a passagem de pedestres. O ferido foi atendido pelo Samu e conduzido para atendimento no Hospital de Pronto Socorro. O trânsito ficou lento por um período da tarde, enquanto a ocorrência era registrada.