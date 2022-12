Uma carreta tombou na BR-267 na altura do Bairro Igrejinha, em Juiz de Fora, na manhã desta terça-feira (27). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não foram registrados feridos. O veículo ocupa uma parte da via. Uma equipe da PRF trabalha para realizar o destombamento e liberar completamente o fluxo no local.



