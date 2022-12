A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou nessa terça-feira (27) o encerramento do processo licitatório para o Restaurante Universitário (RU) do campus sede. A empresa vencedora da licitação passará a fornecer, em média, seis mil refeições diárias. De acordo com a instituição, todas as providências administrativas, respeitando os prazos legais, foram tomadas para permitir a transição entre a saída da antiga e a entrada da nova empresa vencedora da licitação. Em função disso, as atividades do RU no campus só retornarão em janeiro de 2023. A situação ocorre exclusivamente no campus da UFJF, no campus avançado de Governador Valadares o contrato de prestação do serviço permanece vigente.



Por meio de nota, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) informou que soube da mudança em reunião extraordinária realizada nessa segunda-feira (26). Diante do retorno de alguns setores da UFJF na segunda-feira (2), a gestão do Diretório questionou qual seria a alternativa para garantir a alimentação dos estudantes e funcionários até a instalação definitiva da nova empresa.



No comunicado publicado pela UFJF, a Universidade reconheceu os transtornos provocados por esta situação, atingindo particularmente os estudantes com maior grau de vulnerabilidade, entre os dias 2 a 4 de janeiro. E informou que tomou medidas para solucionar o impasse.



A primeira ação é a criação de uma bolsa emergencial, por tempo determinado (para o período de 2 a 4 de janeiro de 2023), paga uma única vez, para os estudantes que estiverem relacionados na listagem da Pró-reitoria de Assistência Estudantil (Proae) como associados ao auxílio alimentação no âmbito do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). O valor será de R$ 25 ao dia. Esta bolsa será paga, obrigatoriamente, em conta bancária com os dados cadastrais atualizados. No caso dos estudantes residentes na moradia estudantil, que tiveram as refeições previstas ainda no antigo contrato e receberam, para o período, gêneros alimentícios in natura para elaborarem suas refeições.



“Com estas medidas, mesmo diante da escassez orçamentária vigente ao final de 2022, a UFJF espera poder possibilitar o acesso à alimentação para os estudantes mais vulneráveis. É oportuno esclarecer que, diante da ausência de recurso orçamentário-financeiro, não é possível estender esta bolsa emergencial a um número maior de estudantes”, explicou a UFJF. A instituição também reafirmou que busca preservar seu compromisso com uma política de assistência estudantil cuidadosa e responsável, respeitando os critérios do PNAES, e a defesa da inclusão e a manutenção dos estudantes diante de uma situação atípica.



Os estudantes criticaram a gestão pela confusão com o calendário e a prestação do serviço, que como era de conhecimento da instituição, deveria ter sido tratada com mais cuidado, com uma articulação anterior para evitar prejuízos. Na nota, o DCE enfatiza a importância das ações voltadas para a permanência dos estudantes na Universidade, o que inclui as políticas de assistência estudantil. “Com toda essa discussão, destacamos a importância da luta por uma alimentação saudável, acessível e de qualidade. Sendo assim, estamos pensando na adoção de políticas, programas e ações para assegurar a alimentação dos estudantes. Afinal, quem tem fome, tem pressa!”, conclui o DCE.