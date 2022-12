Neste sábado (31), a festa da virada contará com shows e apresentações culturais gratuitas a partir das 12h, na Praça João Pessoa, em frente ao Cine-Theatro Central. Na virada de 2022 para 2023, às 00h, a população poderá assistir à queima de fogos, sem estampidos, que serão disparados do Morro do Cristo.

Os fogos com estrondo foram proibidos pela Lei nº 14.296, de 30 de novembro de 2021. O dispositivo legal proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso das categorias “C” e “D”, no âmbito de Juiz de Fora. Desta forma, a Prefeitura preparou um espetáculo de efeitos visuais sem barulho que poderá ser acompanhado de várias regiões da cidade.

O show pirotécnico, com alto padrão de qualidade e beleza, irá durar cerca de dez minutos, com fogos de diversos tamanhos e com cores variadas, como vermelho, azul e prata. Por questões de segurança, não está autorizada a presença de público no Morro do Cristo durante a queima de fogos à meia-noite.

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) preparou para este Réveillon uma programação especial com objetivo de resgatar as tradições juiz-foranas, atrair turistas e movimentar a economia. Confira abaixo:



12h - Shows e atrações culturais na Praça João Pessoa, em frente ao Cine-Theatro Central



00h - Queima de fogos sem barulho, no Morro do Cristo.