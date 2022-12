Um homem, de 28 anos, teve seu carro danificado pela ex-mulher, de 30 anos, com fogo e pedra, na noite desta terça-feira (27) na rua Padre Café, no bairro São Mateus em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem estava trabalhando em um restaurante da região quando foi avisado que uma mulher teria colocado fogo em seu carro que estava estacionado. Quando chegou no local se deparou com a ex-mulher que pegou uma pedra e arremessou contra o para-brisa do carro.

A perícia da Polícia Civil se deslocou para o local na manhã desta quarta (28) para as diligências.

Até o fechamento da nota não foi informado se a mulher foi detida.

