Um menor, de 17 anos, foi assassinado por um parente, de 22 anos, da ex-namorada na noite desta terça-feira (27) no bairro Dom Bosco em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, armada com uma faca, estava exaltada, nervosa e alterada por não aceitar o fim do relacionamento com a ex-namorada, que diante da ameaça pediu ajuda ao cunhado para se defender. Os dois entraram em uma luta corporal e durante a confusão ambos caíram no chão e a vítima não se mexeu mais.

Ainda, de acordo com a PM, o SAMU foi acionado e tentou reanimar a vítima que acabou morrendo no local.

O suspeito foi preso e conduzido para a Delegacia para as demais diligências. O corpo do menor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).





