Dois roubos foram registrados na noite desta terça (27) em Juiz de Fora. Um no bairro Vale do Ipê, Centro de Juiz de Fora, e outro no bairro Previdenciários, Zona Sul da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, o roubo no bairro Vale do Ipê aconteceu às 21h. A vítima trafegava com seu veículo, um MMC Triton Sport HPE branco, quando foi surpreendida por três indivíduos em duas motos, um deles armado com uma arma de fogo, que anunciaram e roubo e ordenaram que a vítima descesse do carro. Um dos suspeitos assumiu a direção e fugiu com o carro roubado e mais dois aparelhos celulares.

O segundo roubo foi registrado às 23h51 no bairro Previdenciários. As vítimas, duas mulheres de 22 e 28 anos, foram abordadas por dois homens, um deles armado com uma arma de fogo, que anunciaram o roubo, levaram os aparelhos celulares das vítimas e fugiram.

Até o momento ninguém foi preso em ambos os roubos. A Polícia Militar segue no rastreamento.