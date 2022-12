A Polícia Militar de Minas Gerais, através do Comando de Policiamento Rodoviário e do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária promovem a campanha "Ir e Vir Seguro no PERÍODO CHUVOSO". A campanha visa promover diversas ações entre os atores públicos e privados, com foco na disseminação de boas práticas preventivas de direção e cuidados indispensáveis para redução dos impactos em possíveis sinistros nesse período de agravamento das chuvas.

A PMMG apoiará a ação através de emprego de efetivo em operações, suporte às campanhas educativas bem como a manutenção de um repositório de informações acerca dos locais de interdições nas rodovias ocorridas em razão de eventos ligados à chuvas: o MAPA DE INTERDIÇÕES.

A ferramenta consubstancia-se em um mapa contendo diversas informações e que são atualizadas diariamente, estando disponíveis para consulta de qualquer pessoa.