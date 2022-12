A Guarda Municipal de Juiz de Fora recebeu cinco veículos para uso da corporação, por meio de contrato de locação. As viaturas são do modelo Duster e foram adaptadas para o uso específico do trabalho em segurança pública com as intervenções realizadas no porta-malas, instalação de giroflex (sinal luminoso e sonoro) e adesivação com a identidade visual da Guarda.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, a que está submetida o órgão, esta é a maior entrega de veículos já realizada à corporação em seus 14 anos de atividades. Viaturas com compartimentação de segurança eram um pleito antigo da corporação, ainda segundo o município.



No entanto, as locações de veículos realizadas pela Prefeitura não contemplam tal especificidade. Todos os carros usados pela Guarda, até então, precisaram ser levados, posteriormente, para instalação de equipamentos de sinalização e adesivação. A adaptação da parte traseira do veículo sempre foi um empecilho, pois as empresas responsáveis pela locação não autorizavam a mudança.

Segundo a Prefeitura, a administração permitiu à Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), gestora da Guarda Municipal, realizar processo licitatório separadamente das demais locações de veículos feitas para a Prefeitura. Desta forma, foi possível atender às demandas próprias dos carros em uso pela Guarda.

A secretária de Segurança Urbana e Cidadania, Letícia Paiva Delgado, destacou que a Sesuc investiu, durante todo o ano de 2022, para que a Guarda estivesse devidamente equipada para realizar o serviço operacional. Para a titular da pasta, a locação de viaturas adaptadas, condizentes com o serviço em segurança municipal atende ao pleito da Guarda, amplia a frota e vai permitir melhor gestão das equipes. Ela reforça que esse tipo de ação deverá refletir nos serviços prestados à administração municipal e à população.