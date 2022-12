Juiz de Fora é uma das 428 cidades mineiras habilitadas a receber os repasses da parcela do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelo critério turismo em 2023, ano-referência 2021, conforme os termos da Lei Estadual 18.030/2009.A cidade foi avaliada com 'nota 10' por atender aos critérios obrigatórios e desejáveis para receber os recursos oriundos do recolhimento do imposto.



Além de fomentar iniciativas, O ICMS Turístico permitirá a cidade construir uma estrutura de gestão voltada para políticas públicas centradas no turismo local. O subsídio é visto pelo Estado como um motivador e catalisador de ações, possibilitando o desenvolvimento de ações para o turismo sustentável. em especial os que se relacionam com as políticas para o turismo dos governos estadual e federal.

Entre os critérios para que os municípios possam captar os recursos, está a comprovação anual da participação no Programa de Regionalização do Turismo no Estado de Minas Gerais; ter elaborada e em implementação uma política municipal de turismo; possuir Conselho Municipal de Turismo (Comtur), constituído e em regular funcionamento; e possuir Fundo Municipal de Turismo (Fumtur), constituído e em regular funcionamento.

A distribuição de renda da cota-parte do ICMS está prevista na Lei Estadual 12.040/95, ou Lei “Robin Hood”, onde o critério “Turismo” foi incluído em 2009. O percentual recebido será definido com base no índice de investimento em turismo do município e o somatório dos índices de investimento em turismo de todos os municípios habilitados. Os valores serão repassados a partir de janeiro de 2023.

Na avaliação do Conselho Municipal de Turismo de Juiz de Fora (Comtur/JF), ter Juiz de Fora contemplada entre as cidades habilitadas para receber o ICMS Turístico é de suma importância, porque se traduz em investimento na atividade turística e também atende a um pleito antigo do Comtur, que é a destinação dos recursos para o Fundo Municipal de Turismo de Juiz de Fora, com base na Lei Municipal de Turismo (Lei Nº 14.499 de agosto de 2022).



Para a Secretaria de Turismo de Juiz de Fora, o resultado comprova que a atividade turística no município é desenvolvida com habilidade, competência e seriedade. O que significa que as obrigações são cumpridas, a profissionalização do setor e questões contábeis e jurídicas estão sendo promovidas.

Além de Juiz de Fora, outras três cidades do Circuito Turístico Caminho Novo também foram habilitadas: Mercês, Santana do Deserto e Santos Dumont.