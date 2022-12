Imagens captadas por 54 câmeras do Programa Olho Vivo, 15 da Secretaria de Mobilidade Urbana e outras 54 câmeras instaladas nos radares em operação em Juiz de Fora foram disponibilizadas pela Prefeitura de Juiz de Fora para a Polícia Civil e a Polícia Militar desde a quarta-feira (28). Durante a coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (29) além dos detalhes sobre o uso das imagens pelas forças de segurança, a situação sobre a criminalidade violenta na cidade foi detalhada.

Segundo a prefeita, Margarida Salomão, o trabalho integrado que já é realizado deve ser aprimorado. "Já há integração com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF), temos trabalhado de forma conjunta e precisamos aperfeiçoar essa colaboração para que o bom trabalho que já vem sendo feito, tanto pela Polícia Militar, quanto pela Polícia Civil, venha a ser intensificado e certamente gerar aquilo que nós desejamos que é a sensação de segurança para as pessoas da cidade

De acordo com o chefe do Estado-Maior da 4ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, tenente-coronel Sávio Geraldo Corsino Pires, em relação à série histórica, houve um aumento controlado da criminalidade violenta. "Tivemos aumento no número de homicídios consumados, na comparação com 2021 e 2020, em que estávamos em plena pandemia, que fez com que as pessoas ficassem mais em casa e o comércio funcionasse com capacidade mínima e vida noturna inexistente, sem ocupação do espaço público, o que fez com que, naturalmente, a relações sociais diminuíssem e os conflitos também."

Segundo o levantamento feito pela Polícia Militar, até o dia 27 de dezembro, foram registrados 870 crimes violentos, sendo 651 roubos, 66 homicídios consumados e 81 tentativas de homicídio. De acordo com a série histórica, nos últimos 10 anos, 2022 foi o segundo ano com menor registro de crimes violentos, ficando atrás apenas de 2021, quando foram registrados 785 casos. O pico deste tipo de ocorrência aconteceu em 2016, quando Juiz de Fora teve 3.079 casos totais de crimes violentos.



O número de roubos segue desenho semelhante, com 581 casos em 2021 e pico em 2016, com 2576 registros. O número de homicídios no entanto, está próximo do que foi verificado em 2018, quando o ano fechou com um total de 70 assassinatos. Também com pico em 2016, quando foram notificadas 130 mortes. Além disso, foram 7413 furtos contabilizados ao longo de 2022

Ainda de acordo com o tenente-coronel Sávio, somente em 2022, foram realizadas 7 mil prisões, quase 20 por dia. Foram apreendidas 262 armas de fogo. "Foi um ano muito desafiador. Buscamos as armas nas ruas para atuar na prevenção dos homicídios. Na maioria, o instrumento utilizado é a arma de fogo. Fazemos a abordagem constante para desarmar a população e, em especial, aquela que insiste em ficar no mundo do crime. Estamos trabalhando diuturnamente para prevenção dos homicídios com análise criminal. Vale ressaltar que uma das possibilidades de redução dos homicídios é o homicida preso. Em muitos casos, a PM chega na ardência dos fatos, quando não consegue efetuar a prisão, consegue trazer informações para auxiliar as investigações da Polícia Civil", afirmou.

Para o Chefe do Estado-Maior, o auxílio das câmeras vai ser fundamental para a identificação e localização, que permitirá atuar com um cerco digital durante as ocorrências, possibilitando uma ação ainda mais precisa e direta. " Um veículo tomado de assalto, por exemplo, dificilmente vai ter um trajeto que ele não seja acompanhado por uma câmera de monitoramento, que possa levar em tempo real para a Polícia Militar e a Polícia Civil."



O modelo, conforme destacou a secretária de Segurança Urbana e Cidadania da Prefeitura, Letícia Paiva Delgado, deverá incorporar também as imagens das câmeras que estão sendo instaladas em áreas de risco identificadas pela Defesa Civil e, futuramente, deverão integrar um Centro Integrado de Monitoramento, que terá o uso compartilhado entre o Município e as Forças de Segurança, em um espaço e forma que serão definidos, mas que têm previsão de funcionamento em 2023. Ainda de acordo com a Secretária, o Programa Olho Vivo deverá contar com equipamentos atualizados e também com um sistema de inteligência artificial, que deverá otimizar na leitura dos dados.

Partindo de modelos de cidades como Belo Horizonte, por exemplo, a intenção da iniciativa é institucionalizar a cooperação entre os órgãos, com recursos tecnológicos atualizados. "É uma forma de o município auxiliar de maneira mais direta na segurança, sem perder o que é o seu potencial e a sua possibilidade constitucional que é atuar na prevenção em suas mais diversas formas".

Reforço da equipe de policiais civis



Durante a coletiva, a chefe do 4° Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora, delegada Flávia Murta, anunciou a chegada de 15 policiais civis ao Departamento, o que segundo ela, não é o suficiente para atingir um número ideal, mas contribui para a diminuição do déficit de profissionais na cidade. A delegada explicou que a Polícia Civil tem apurado os homicídios nas sete delegacias distritais, com o apoio do Grupo de Resposta Rápida da Delegacia Regional, além da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher.

A chefe do Departamento ainda destacou que só em dezembro foram presos 13 suspeitos de cometer homicídios, na cidade. Sobre a dinâmica dos casos, Flávia Murta detalhou que a maioria dos casos está relacionada a relacionamentos conflituosos anteriores entre vítima e autor. "Até agora nós não identificamos homicídios que tenham ocorrido de forma aleatória. Sempre há um conflito anterior, embora a motivação seja diversa. O crime de homicídio, muitas vezes está ligado a outros crimes, por exemplo, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, por isso, temos que analisar caso a caso."



Assim como o tenente-coronel, Sávio Geraldo Corsino Pires, a delegada Flávia Murta ressaltou a importância da participação dos cidadãos nas investigações, por meio da realização de denúncias e da colaboração com informações que possam contribuir para a elucidação dos crimes. Com o intuito de estreitar esse canal, a Polícia Civil lançou uma página no Instagram

s homicídios. Nós estamos tendo uma resposta muito positiva por parte da população que tem nos ajudado muito ncom as denúncias e isso é muito importante Queremos fomentar essa colaboração ainda mais, por isso, criamos a página do instagram, por meio do qual a população terá contato direto.