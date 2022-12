A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou dois homens, de 27 e 44 anos, suspeitos de roubarem uma joalheria no Independência Shopping no dia 02 de dezembro. O suspeito de 44 anos já está preso.

Segundo o delegado Luciano Vidal, após trabalhos investigativos realizados pela 1ª Delegacia de Polícia Civil, a dupla teve a prisão temporária decretada. "Além dos dois suspeitos estarem envolvidos na prática desse crime, também teriam cometido uma tentativa de roubo contra uma casa lotérica, no dia 9 dezembro, na área central da cidade. Na ocasião, o investigado de 44 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, mas, agora, ele também se encontra detido em virtude do mandado de prisão expedido pela Justiça a pedido da PCMG", explica.

Ainda segundo Luciano Vidal, as investigações prosseguem com o intuito de localizar o segundo investigado e de apurar a participação de outros suspeitos na prática criminosa.



Outra prisão e joia recuperada

No dia 16 de dezembro, em meio às investigações que apuram o roubo, a Polícia Civil realizou a prisão em flagrante de um jovem, de 21 anos, na cidade, pela prática dos crimes de receptação e de tráfico de drogas. Após levantamentos, ele foi abordado no bairro São Mateus, no momento em que iria negociar peças roubadas da joalheria. Durante a ação, um par de brincos foi recuperado pela PCMG.



Na ocasião, na residência do investigado, no bairro Ipiranga, também foram apreendidos vinte invólucros de crack, quatro tabletes de maconha e duas porções da mesma droga, além de celular, balança de precisão e outros materiais.

