Um bebê, de um mês, foi sequestrado por dois menores, uma menina de 17 e um menino de 16 anos, na tarde desta quinta (29) no bairro Nova Era, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a PM foi chamada ao abrigo Casa Esperança 2 após a denúncia de que um sequestro de um bebê pelos menores estaria ocorrendo no local e que havia um motorista de aplicativo na porta do estabelecimento. Os menores foram abordados com o bebê e detidos pela polícia. Durante a abordagem o menor, de 16 anos, fugiu, mas foi localizado em uma praça próximo ao abrigo.

De acordo com o boletim, o menor relatou aos militares que a menina pediu a sua ajuda para tirar o bebê do abrigo e levá-la para local bem longe, o qual ele não sabia onde era. Ele também afirmou que tinha conhecimento que a menor falava que a bebê era filha dela, mas todos sabiam que não era, inclusive a menor. Ainda, segundo o menor, a menina possui um ex-namorado, sendo que este tem um novo relacionamento, o qual a menina não aceita e a mesma diz para o menor que a criança seria de ambos e ele acabou acreditando. O menor também afirmou que aproximadamente 12h recebeu uma mensagem via whatsapp onde um homem ofereceu o valor de R$500 para que ele ajudasse a menor a retirar a criança do abrigo. Ele contou que fechou a porta do quarto, entrou pela janela junto com a menina e pegaram a bebê. Por fim o menor contou que apagou as mensagens e não sabe quem lhe ofereceu dinheiro, somente que seria um homem.

A menina, segundo o boletim de ocorrência, negou o sequestro da criança. A menor relatou que estaria passeando com a bebê e que um outro indivíduo, amigo dela, teria chamado o motorista de aplicativo a seu pedido, para que pudesse passear com a criança. Ela afirmou que seria somente um passeio e que não pediu autorização de ninguém do abrigo para tal.

Ainda, de acordo com o boletim, a coordenadora do abrigo relatou que a menor faz tratamento psiquiátrico e que percebeu que a menor tinha uma obsessão pelo bebê. A coordenadora relatou também que avisou outros funcionários do fato e que estava acompanhando mais de perto a menor. Durante a ação a coordenadora estava em um comércio próximo onde viu toda a ação e conseguiu, junto com a PM, interceptá-la. Em uma praça próxima ao abrigo foram encontradas duas bolsas, uma com roupa do bebê e outra com roupas da menor.

O Conselho Tutelar foi acionado e a coordenadora do abrigo, sendo responsável pelo local, foi orientada a se deslocar para o Juizado da Infância e da Juventude.

Diante dos fatos, os menores foram apreendidos pelo ato infracional de sequestro e conduzidos até a delegacia de plantão.