Um comerciante foi assaltado na Rua Doutor Dias da Cruz, Bairro Nova Era, na noite dessa quinta-feira (29). Ele chegava em sua residência e, enquanto estacionava a caminhonete, foi abordado por dois indivíduos. Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o suspeito ameaçou o morador e tentou quebrar a janela do veículo, , enquanto exigia que ela entregasse a carteira e o celular. O autor armado com faca feriu a vítima, que foi encaminhada para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA-Norte) com escoriações braço esquerdo e no tórax do lado direito.

Na sequência, o comerciante conseguiu sair do carro e começou a gritar por socorro. Enquanto os dois suspeitos entraram no automóvel e tentavam manobrá-lo para fugir, um policial militar ouviu os gritos da vítima e foi até o local. O militar ordenou que os autores descessem do veículo e se rendessem, mas os envolvidos continuaram manobrando. Chegaram a colidir com outro carro que estava estacionado na via, além de bater em portões de residências.

Para evitar o risco de atingir outro morador e até mesmo para que os infratores não conseguissem sair em alta velocidade, o policial atirou nos pneus da caminhonete. Após se deslocar por poucos vias do bairro, os infratores colidiram com outro carro e um caminhão. Deixando o carro e seguindo a fuga à pé, em direção ao acesso Norte, após atravessar a Avenida Juscelino Kubitschek, para acessar o outro lado da linha férrea. A polícia fez um cerco e conseguiu prender um dos infratores, que negou envolvimento na ação criminosa. Segundo a PM, o suspeito tem passagens anteriores por roubo.

A perícia compareceu ao local, realizou o serviço de praxe, recolhendo, inclusive, a faca utilizada para ferir a vítima. A caminhonete roubada foi recuperada e liberada para o comerciante pela Polícia Civil.

