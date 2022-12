A prisão temporária de um dos suspeitos de participação no assalto a uma joalheria em um shopping da Zona Sul da cidade ocorrido no dia 2 de dezembro foi preso nessa sexta-feira (27) pela Polícia Militar. O suspeito foi conduzido até o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



De acordo com o responsável pela investigação do roubo, o delegado Luciano Vidal, além desse autor de 27 anos, há outro de 44 ano já se encontra no sistema prisional. O delegado afirmou que ambos teriam praticado o crime e estariam também envolvidos em uma tentativa de roubo a uma lotérica que aconteceu no Centro de Juiz de Fora, no dia 9 de dezembro.



O suspeito de 44 anos que foi preso em flagrante após a tentativa também se encontra detido em virtude do mandado de prisão expedido pela Justiça a pedido da PCMG. As investigações prosseguem com o intuito de apurar a participação de outros suspeitos na prática criminosa.

Negociação de fruto do roubo



No dia 16 de dezembro, em meio às investigações que apuram o roubo, a Polícia Civil realizou a prisão em flagrante de um jovem, de 21 anos, pela prática dos crimes de receptação e de tráfico de drogas. Após levantamentos, ele foi abordado no bairro São Mateus, Zona Sul, enquanto tentava negociar peças roubadas da joalheria. Durante a ação, um par de brincos foi recuperado pela Polícia Civil.



Na ocasião, na residência do investigado, no bairro Ipiranga, também na Zona Sul também foram apreendidos vinte invólucros de crack, quatro tabletes de maconha e duas porções da mesma droga, além de celular, balança de precisão e outros materiais.