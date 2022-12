Um grupo formado por 48 servidores entre eles, novos escrivães, médicos-legistas, peritos criminais e técnicos assistentes, recém-formados na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais (Acadepol-MG), mas também policiais civis que, após remoção, passaram a integrar a equipe do 4º DEPPC – unidade que abrange as Delegacias Regionais de Juiz de Fora (1ª DRPC), Ubá (2ª DRPC), Leopoldina (3ª DRPC), Muriaé (4ª DRPC) e Viçosa (5ª DRPC) foram recebidos nessa sexta-feira (30), no âmbito do 4º Departamento em Juiz de Fora (4º DEPPC), pela chefe do Departamento, a delegada-geral Flávia Mara Camargo Murta.

A 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora ganhou o suporte de mais nove escrivães, um investigador e um técnico assistente, além da atuação de mais um delegado e de dois escrivães- que já prestavam serviços em outras delegacias no âmbito do Departamento. A Delegacia Regional em Ubá também recebeu nove escrivães, um delegado e um médico-legista.

Na área que compreende a 3ª DRPC em Leopoldina, integram o quadro de servidores dois escrivães, dois médicos-legistas e um perito criminal. Já a Delegacia Regional em Muriaé conta com mais dez escrivães e dois técnicos assistentes, além de outras remoções. Por fim, na região que compreende a 5ª DRPC em Viçosa, reforçam as equipes seis escrivães, um médico-legista, um técnico assistente e um perito criminal.

Para a chefe do 4º Departamento, a nova equipe agora se soma ao efetivo que já atua na área de abrangência do 4º DEPPC, contribuindo para continuar com o combate incessante à criminalidade na Zona da Mata mineira e para garantir excelência no atendimento e na prestação de serviços à sociedade.