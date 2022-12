Em vídeo, a Prefeita Margarida Salomão saudou a população desejando um Feliz Ano Novo. A chefe do Executivo municipal destacou o trabalho de controle da pandemia e fez um pequeno balanço sobre as ações ao longo de 2022.

"Foi um ano de muito trabalho, em que nós controlamos a pandemia, cuidamos muito da cidade. Com um esforço enorme nessa época de chuvas. Conseguimos resgatar na cidade o convívio urbano, a convivência, a ocupação dos espaços públicos, as praças, os parques, cheios de gente e estamos fazendo investimentos vultosos em infraestrutura", pontuou Margarida.

Ela destacou a construção de novas UBSs, creches, o investimento em drenagem, em pavimentação, em contenção de encostas. "É uma série de necessidades que veem se manifestando ao longo dos anos como algo muito importante, mas sempre negligenciadas e que agora são inadiáveis. Esse é o ano em que estamos fazendo essa virada no cuidado urbano da nossa cidade."

Margarida também compartilhou suas projeções e esperanças para 2023. "Um ano em que iniciamos um novo ciclo democrático. Que a gente tem a expectativa de ter um governo que o povo brasileiro possa chamar de seu. É nesse clima de satisfação com o trabalho que realizamos e com a esperança de um bom ano que vem que eu quero desejar a cada um e a cada uma de vocês uma passagem de ano muito harmoniosa, muito tranquila, vocês juntos com as pessoas que vocês mais amam. Tudo de bom! Feliz Ano Novo", concluiu a prefeita.



