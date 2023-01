Um homem, de 65 anos, morreu, e outras cinco pessoas ficaram feridas em um grave acidente na BR-040 neste domingo (01), próximo ao Expominas de Juiz de Fora. O acidente envolveu uma Saveiro com placa de Juiz de Fora e uma Fiat Toro com placa de Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima fatal era o motorista da Saveiro. Uma mulher, que não teve a idade revelada, que também estava na Saveiro, foi socorrida com ferimentos graves. Os quatro ocupantes do veículo com placas de Belo Horizonte tiveram ferimentos leves.



A Polícia Rodoviária Federal está apurando as causas do acidente.

