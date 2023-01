Um motorista, de 44 anos, e a cobradora, de 27 anos, da linha 209/Marumbi, foram roubados no ponto final da rota, na noite desta sexta (30) em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, o ônibus estava estacionado no ponto final quando dois suspeitos, um deles armado com uma faca, entraram no veículo, anunciaram o roubo e fugiram. Eles roubaram a quantia de R$426 e um telefone celular.

Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.