Uma adolescente, de 16 anos, foi roubada por outra adolescente, de 14 anos, no Parque Halfeld no fim da tarde deste domingo (01) em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, de 16 anos, estava próxima a mesa de jogos quando a suspeita, de 14 anos, a abordou portando um canivete, anunciou o roubo, subtraiu o celular da vítima e fugiu.

Ainda, de acordo com a PM, as menores se conhecem e já tiveram desentendimentos antes do roubo.

A PM segue no rastreamento para a apreensão da menor.