Um homem, de 26 anos, morreu na noite desta segunda (02) após ser atropelado por um carro na Avenida Rio Branco próximo a rua Ibitiguaia, Zona Sul de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima teria ido comprar uma pizza no local e quando retornava para o carro em que estava foi atingida. A batida chegou a quebrar parte do para-brisa do veículo que atingiu a vítima. Com o impacto a vítima teria batido a cabeça no asfalto.

O motorista do carro, um homem de 42 anos, não apresentava sinais de embriaguez. Ele relatou aos militares que conduzia o veículo, um GM/Kadet, quando em um dado momento, a vítima surgiu abruptamente em frente ao seu carro e, apesar de estar em velocidade reduzida e acionar os freios, não conseguiu evitar o atropelamento.

Segundo uma testemunha, a vítima teria ido até uma pizzaria e comprado algumas pizzas e que durante o atendimento teria pedido um pote de vidro e disse que iria mostrar para uma pessoa. Acrescentou a testemunha, que a vítima saiu do estabelecimento quando escutou um barulho e, ao verificar, constatou que o homem havia sido atropelado, mas que não presenciou como se deu o atropelamento.

Uma segunda testemunha, que estava com a vítima momentos antes do acidente, relatou que estava com o homem em seu veículo, parando em frente à pizzaria e este desembarcado para realizar uma compra. Ainda, segundo a testemunha, ela deu a volta com o veículo na rotatória mais a frente da pizzaria e parou do lado oposto, quando teria visto pelo retrovisor que um veículo havia atropelado a vítima, não sabendo repassar mais informações.

O SAMU foi acionado e óbito foi constatado no local do acidente.

