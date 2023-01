A chuva que ocorreu no início da tarde desta terça-feira (3) em Juiz de Fora causou alguns transtornos em diversos pontos da cidade. De acordo com o pluviômetro instalado no Bairro Santa Terezinha, Zona Nordeste, foi o que registrou maior concentração de chuva, até o momento, de 32mm ao todo.

Três árvores foram derrubadas. Uma delas na Rua São Mateus, em frente à Escola Estadual Fernando Lobo e a outra na Rua Professor Luiz Viana, na altura do número 277, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Zona Sudeste, onde a árvore atingiu um caminhão. E um terceiro caso, que foi registrado na ponte do Bairro Retiro, também na Zona Sudeste. Equipes do Corpo de Bombeiros estão atendendo os casos do São Mateus e no Nossa Senhora de Lourdes.

Arquivo PEssoal - Árvore atinge caminhão no Bairro Nossa Senhora de Lourdes Arquivo Pessoal - Bombeiros atuando na Escola Estadual Fernando Lobo Arquivo Pessoal - Ponte do Bairro Retiro Previous Next

Na Rua Barão de Cataguases, no Centro, em frente ao Hemominas, foi registrada enxurrada, no cruzamento com a Avenida Rio Branco.

Segundo a Defesa Civil, até o momento, não foram registrados chamados na cidade.

A Cemig registrou ocorrências em consequência das chuvas e, principalmente, em função dos ventos que atingiram a região de Juíz de Fora. "Foram ocorrências envolvendo árvores sobre a rede, rompimento de cabos, entre outras. Desde o início das ocorrências as equipes da Cemig estão atuando para normalizar o fornecimento para a totalidade dos clientes. Para fazer frente à essa situação, a companhia aumentou o efetivo de equipes e ainda hoje deve concluir a total normalização do fornecimento", informou em nota a Companhia.