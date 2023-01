Leitores e internautas denunciaram ao Portal Acessa.com um aumento no valor dos preços dos combustíveis em Juiz de Fora. Em alguns locais o valor cobrado pelo litro da gasolina comum está custando próximo dos seis reais. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP), entre os dias 25 e 31 de dezembro, a média cobrada pelo litro da gasolina em Juiz de Fora foi de R$ 4,95. Em relação ao etanol, durante o mesmo período, o valor cobrado era de R$ 4,06.

Na última segunda-feira (02), uma medida provisória foi assinada pelo presidente Lula (PT). A Medida Provisória 1.157 determina que os impostos sobre o combustíveis permaneçam zerados até o dia 28 de fevereiro. Em nota o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo (Minaspetro) informou que a manutenção da desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis, anunciada pelo novo governo, ainda não havia sido publicada no Diário Oficial da União. Os revendedores que adquiriram produtos nas bases a partir da 00 hora do dia 1° de janeiro, já têm estoques majorados pela incidência de PIS, Cofins e Cide.

Ainda de acordo com a Minaspetro, diante do aumento de tributos, em sequência à perceptível alta do final de ano em função de repasse das distribuidoras pelo aumento da demanda, já observa-se postos carregados com estoques mais caros, estoques esses que podem durar por alguns dias.

Ainda segundo a nota, os postos são substituídos tributários, ou seja, quando compram os combustíveis, o imposto já vem recolhido. Isso significa que os revendedores só conseguirão repassar o desconto tributário quando a companhia assim o fizer.

O Procon de Juiz de Fora informou que realiza pesquisa semanal de preços nos postos de gasolina e disponibiliza os dados para consulta. Também são realizadas ações de fiscalização. Para denunciar, o cidadão pode procurar o procurar presencialmente (Av. Itamar Franco, 992) ou pelos telefones 3690-7610 e 3690-7611.





