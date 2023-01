Um automóvel colidiu com um ônibus na na Av. Deusdeth Salgado, Bairro Salvaterra, na tarde desta terça-feira (3). O coletivo estava parado na lateral da via, com funcionários do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) . A condutora do carro, uma idosa de 77 anos, não ficou encarcerada, estava consciente e orientada. A vítima se queixada de dores do tórax, abdômen e membros inferiores. Ela foi encaminhada pelo Samu para atendimento hospitalar.

Os funcionários do Demlurb foram avaliados pela equipe de bombeiros e técnicos de enfermagem do Samu e não apresentavam ferimentos. A Polícia Militar também esteve no local.