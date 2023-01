Uma retroescavadeira de uma empresa terceirizada da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) caiu da ponte da Estrada Velha de Filgueiras na Zona Nordeste, por volta das 15h desta terça-feira (3). O acidente também causou danos à passagem. Segundo nota enviada pela Cesama sobre o ocorrido, o funcionário da terceirizada tentou atravessar por uma das pontes de madeira que permitem o acesso à localidade. O trabalhador teve apenas escoriações no joelho, conforme a companhia.



Ainda de acordo com a Cesama, a terceirizada já está atuando no local, prestando assistência ao operador, bem como trabalhando na retirada da retroescavadeira e na sinalização do trecho. A reconstrução da ponte já está sendo analisada e será executada o mais brevemente possível.