Fortes chuvas devem atingir a Zona da Mata a partir desta quinta-feira (5), segundo o 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o meteorologista, Ruibran dos Reis, o alerta parte de uma forte frente fria que está vindo do Sul do Brasil e chega em Minas Gerais a partir de quinta-feira (5).

Assim como na Zona da Mata, a chuva deve atingir o Leste e a área Central de Minas Gerais, com um volume acumulado previsto acima de 150mm. "Temos que lembrar que as precipitações, nos meses de novembro e dezembro ficaram acima da média histórica nessas regiões. Com essa chuvarada prevista, o risco de alagamentos, inundações e até mesmo deslizamentos é muito alto. Fique atento e entre em contato com a Coordenadoria da Defesa Civil do seu município a qualquer sina, ou com a defesa civil estadual ou até mesmo com a Polícia Militar", ressalta Ruibran.

Entre a quinta-feira (5) e o sábado (7), a expectativa é de uma diminuição gradual das temperaturas, conforme o Inmet. Na quinta, a mínima é de 17 graus e a máxima chega a 26 graus. Na sexta-feira (6), a mínima cai para 16 graus e a máxima para 20 graus. No sábado (7), a mínima deve alcançar 15 graus, permanecendo desta forma também no domingo (8). A máxima no sábado deve ser de 18 graus aumentando para 20 graus no domingo.

Tags:

#frentefria #climatempo #feriado | Alerta | C | Calor | Chefe excecutiva | Chuva | clima | Encerramento do ano judiciário | Estado de Atenção | frente fria | Gabinete de Intervenção Federal | Geada | Geral | Inmet | Inverno | Jornal de Jundiaí | meteorologia | Município | neve | Pancadas de chuva | Rio de Janeiro | segundo trimestre | Sistema | Sistema Anhanguera-Bandeirantes | Sudeste | Sul | Tempestades | Ventos forte