A Rua José Lourenço é uma das principais vias que dá acesso ao bairro São Pedro, na região Oeste de Juiz de Fora. A via está interditada desde agosto de 2021 devido aos frequentes deslizamentos de terra, principalmente em período chuvoso. Moradores entraram em contato com a nossa reportagem, questionando quando a via será liberada.

Em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o Executivo informou que o projeto para a via já foi contratado e está em fase final de elaboração. Além disso, a PJF também informou que a Rua José Lourenço é constantemente monitorada pela Defesa Civil e que a previsão é de que as obras se iniciem após o período chuvoso.