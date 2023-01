Um homem de 43 anos preso por tráfico de drogas e receptação no início da semana e foi identificado como responsável por 18 casos de furtos registrados em Juiz de Fora, entre novembro de 2022 e janeiro de 2023. Ele agia em residências e estabelecimentos comerciais no Centro e na Zona Sul da cidade, especialmente, no Bairro Bom Pastor e utilizava instrumentos como alicate, chave micha- utilizada para arrombar fechaduras e lixas -em portões com fechadura de ímã- durante os crimes.

A Polícia Civil em ação conjunta com a Polícia Militar recuperou materiais furtados no hotel em que o autor estava hospedado. O infrator tem, pelo menos, 32 páginas de passagens anteriores e foi encaminhado para a Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires.



Na data da prisão, o suspeito foi detido com os materiais para realização do arrombamento e uma quantidade de droga, junto com uma comparsa. Há, segundo a Polícia Civil, indícios de que ele estudava o local e a movimentação de moradores e comerciantes com antecedência para ter êxito nos crimes. Ele buscava atuar em edifícios de luxo.

De acordo com o delegado Luciano Vidal, responsável pelas investigações na área da 1ª Delegacia de Polícia Civil, foram pelo menos cinco furtos na área, com a autoria identificada, em que ele está envolvido. "Normalmente ele agia no período noturno. Mesmo modus operandi e, às vezes, exatamente com a mesma vestimenta." O delegado ainda pontuou que chama a atenção a tranquilidade com a qual o suspeito agia.

Segundo o delegado Leonardo Bueno, responsável pelas investigações na área da 7ª Delegacia de Polícia Civil, somente no Bairro Bom Pastor, entre novembro e janeiro foram sete furtos. "Ele age de três formas, usando a chave micha para arrombar as portas, nas mais modernas ele lixa o ímã que tranca as portas e utiliza o alicate de pressão em alguns casos."



Em uma das ações delituosas do infrator, ele furtou um veículo de uma clínica e utilizou o carro para realizar outros três furtos no Bom Pastor na mesma data. "Após os crimes, ele abandonou o veículo na região do Bairro Olavo Costa e foi possível perceber que ele adulterou a placa de identificação do veículo. Essa é uma prática recorrente dele, que não versa só em crimes de furto, tem passagens por roubo, tráfico de drogas, adulteração. Ou seja é uma pessoa contumaz nas praticas delitivas, sempre visando os crimes patrimoniais", detalha Leonardo.



As equipes da Polícia Civil conseguiram recuperar diversos objetos que foram furtados nas ocorrências que tiveram a participação do suspeito. "Isso foi importante porque fez o link da materialidade delitiva com os crimes que até então ele era suspeito pela prática. E o delegado plantonista teve uma função muito importante, porque no flagrante ele representou pela prisão preventiva, decretada ontem pela Justiça", destaca Bueno. Os próximos passos da investigação incluem a prisão preventiva dos outros coautores.



De acordo com o delegado regional em Juiz de Fora, Márcio Roberto Savino Lopes, as equipes da PCMG continuarão integradas no combate à criminalidade em Juiz de Fora. "Temos uma equipe qualificada e integrada, mas também atuando junto com outras forças de segurança, em uma rede de informações", conclui Márcio.





