Um homem, de 35 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (9) no bairro Parque das Águas em Juiz de Fora. A Polícia Militar conseguiu localizar e prender o autor do crime durante a manhã, em uma residência do Bairro Carlos Chagas.



Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi chamada pelo SAMU que já se encontrava no local do crime e constatou o óbito da vítima devido a disparos de arma de fogo. Cápsulas de munição calibre 9 milímetros foram localizadas próxima ao corpo.

Ainda, de acordo com PM, a irmã da vítima relatou que o suspeito do crime seria um amigo, de 43 anos, que morava com a vítima há mais ou menos uma semana. Segundo a mulher, no domingo (08) seu irmão teria colocado o suspeito para fora de casa.

Segundo o tenente da PM, Adão Oliveira, a vítima foi alvejada nove vezes. A equipe buscou informações pela região na manhã desta segunda-feira (9). "Conseguimos localizar uma antiga namorada dele mora, no Bairro Carlos Chagas. Entramos na residência, até então, não tínhamos localizado nada. Porém, avistamos um porão, onde foi feito um adentramento e conseguimos lograr êxito em achar o autor, o qual confessou o delito e será encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.







assassinato | Crime | Guarus | Homicídio | Polícia | Violência