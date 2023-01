Um motorista de 33 anos precisou ser socorrido pelos Bombeiros após passar mal dentro do coletivo na tarde deste segunda-feira (09), na Av. Francisco Bernardino, na região central de Juiz de Fora. De acordo com os Bombeiros, populares pararam a viatura alegando que a vítima estava se sentindo mal no interior do veículo. Os militares prestaram socorro a vítima, que apresentava suor intenso e se queixava de tontura. O homem foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).