Foi concluído nesta segunda-feira (09) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) as investigações de um homicídio tentado ocorrido em fevereiro de 2011, onde um homem, de 27 anos de idade na época do crime, foi atingido por disparos de arma de fogo, no bairro Estrela Sul, em Juiz de Fora. Dois suspeitos que, na época, tinham 28 e 29 anos, estavam em uma moto quando praticaram o crime. Eles foram indiciados pela ação delituosa.

De acordo com a PCMG, o crime teria ocorrido por conta de ciúmes, pois o investigado, de 28 anos, estaria desconfiado de um possível relacionamento entre a vítima e a companheira dele.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os trabalhos investigativos foram realizados pela equipe do Núcleo de Acervo Cartorário (NAC), da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Juiz de Fora (1ª DRPC), em meio aos trabalhos de inteligência e ao uso de novas ferramentas utilizadas nas atividades de investigação criminal e Polícia Judiciária.