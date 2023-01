A pauta do apagão dos aplicativos, anunciado pelos pela Aliança dos Entregadores de Aplicativos para o dia 25 de janeiro conta entre outros itens, com a participação dos trabalhadores na regulamentação federal do modal, reajustes, fim das operadoras logísticas terceirizadas, fim das entregas múltiplas, apólice de seguro para os entregadores, volta do plano da bike por R$9,90, entre outras demandas. Uma plenária será realizada pelos trabalhadores nesta terça-feira (10).

Em nota da Aliança enviada à imprensa,a iniciativa do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, de pautar a luta como uma das frente de atuação da pasta é bem vista. No entanto, os trabalhadores reforçam que têm consciência da complexidade do tema. "A melhor solução, sem dúvida alguma, somente será alcançada com uma ampla discussão em que todas as lideranças e demais trabalhadores de aplicativos sejam exaustivamente ouvidos!" afirma o comunicado.

Desse modo, conforme o informativo, os trabalhadores reiteram que a regulamentação precisa ser fruto da demanda dos profissionais. "Quaisquer atitudes ou decisões que sem ouvir as partes que estão envolvidas é precipitada e, muito provavelmente, será infrutífera." A associação reforça ainda que permanece aberta ao diálogo. O documento conta com a assinatura e apoio da Associação de Motoboys Motogirls e Entregadores de Juiz de Fora (Ammejuf).

Após a execução da plenária nessa terça-feira (10), os motoboys da cidade se reunirão para definir detalhes de como será a adesão ao movimento de apagão nacional marcado para o dia 25 de janeiro e qual será o formato do protesto. Segundo o secretário da Ammejuf, Nicolas Souza Santos, o movimento não é contra a ação do Governo, de pautar a discussão da atividade. O que os motoboys reivindicam é a presença de representantes da profissão na discussão. " Enquanto não formos chamados para conversar, ninguém está autorizado a falar por nós. Nosso movimento é por conta da demanda reprimida com as plataformas - muitas coisas não atendidas - e porque queremos participar do debate da regulamentação."