Quatro homens, um de 23 e três de 28 anos, foram presos após roubarem um motorista de aplicativo, de 50 anos, e dois passageiros, um homem de 39 e uma mulher de 33 anos, na madrugada desta terça (10) no bairro Nova Era, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, durante o desembarque dos passageiros dois suspeitos se aproximaram, um deles portando arma de fogo, anunciaram o roubo, ordenaram que todos descessem do veículo, um prisma prata, e fugiram com o carro do motorista, celulares e dinheiro. Outros dois suspeitos estavam em um Corsa fazendo a cobertura da ação criminosa.

Após anúncio de roubo uma guarnição PM se deparou com dois veículos em direção contrária, sendo identificado o carro ora roubado. De imediato iniciou-se uma perseguição e apesar da tentativa de fuga o Prisma foi abordado no bairro Santa Cruz. O Corsa, que fazia a cobertura da ação, fugiu pela BR 040, sentido Rio de Janeiro, mas também foi interceptado.

Os materiais roubados, três celulares, R$73 e o veículo do motorista, foram recuperados e devolvidos para as vítimas. O Corsa usado pelos suspeitos foi apreendido juntamente com os aparelhos celulares e uma arma de fogo.

Os quatro homens envolvidos na ação foram presos e encaminhados à Delegacia de plantão para as demais diligências.

